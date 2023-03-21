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В Киеве пункты обогрева планируют перевести в режим ожидания

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Киев, Вторник 21 марта 2023 18:20
В Киеве пункты обогрева планируют перевести в режим ожидания Фото: в Киеве пункты обогрева планируют перевести в режим ожидания (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пункты обогрева в столице планируют перевести в режим ожидания. В рабочем состоянии оставят по два пункта в каждом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Соответствующее решение будет вынесено на заседание Совета обороны города Киева.

В рабочем состоянии оставят по два пункта в каждом районе, а остальные переведут в режим ожидания. Однако при массовом отключении электроэнергии все 767 пунктов возобновят работу в течение трех часов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине открыли более 9500 пунктов несокрушимости.

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КГГА Киев
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