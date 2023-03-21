Фото: в Киеве пункты обогрева планируют перевести в режим ожидания (Getty Images)

Пункты обогрева в столице планируют перевести в режим ожидания. В рабочем состоянии оставят по два пункта в каждом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Соответствующее решение будет вынесено на заседание Совета обороны города Киева. В рабочем состоянии оставят по два пункта в каждом районе, а остальные переведут в режим ожидания. Однако при массовом отключении электроэнергии все 767 пунктов возобновят работу в течение трех часов.