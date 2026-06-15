У Києві пряме влучання в лавру, палає Успенський собор: фото НП

Обстріл Києва 15 червня

Дрони та балістика РФ атакували столицю у ніч на понеділок. Вже відомо про перші подробиці наслідків - у столиці зафіксовано багато пожеж як житлових будинків, так і інших споруд, частина яких зазнала руйнувань.

Бригади медиків направлені в райони столиці на допомогу на місця прямих влучань та падіння уламків збитих цілей. Також відомо про руйнування в одному з гуртожитків.

Серед постраждалих районів Києва: Оболонський, Печерський, Подільский. Згодом очікується більше інформації про наслідки обстрілу столиці 15 червня.