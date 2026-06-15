В Киеве прямое попадание в лавру, пылает Успенский собор: фото ЧП

Россияне массированно атаковали Киев в ночь на понедельник, в результате чего загорелись сооружения на территории Киево-Печерской лавры. А именно известно о возгорании на крыше Успенского собора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы столичной МВА Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.
"Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора", - написал Кличко около двух часов ночи.
Впоследствии глава МВА Киева Тимур Ткаченко рассказал более подробно о ЧП на территории святыни. Выяснилось, что пожар произошел в результате прямого попадания.
"Подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской Лавры. Предварительно - в результате прямого попадания. Сейчас выясняем степень ущерба, который нанесли россияне. Осуществляются мероприятия по локализации в рамках протоколов безопасности", - говорится в сообщении чиновника.
Обновлено в 2:13
Глава МВА Киева Тимур Ткаченко добавил, что на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул сильный пожар, который привел к существенным повреждениям
"Россияне сознательно ударили в сердце одной из крупнейших христианских святынь!" - написал он.
Впоследствии спикер Киевской Митрополии ПЦУ Евстратий (Зоря) обнародовал фотографии пожара на территории Киево-Печерской лавры в своем Facebook.
Дроны и баллистика РФ атаковали столицу в ночь на понедельник. Уже известно о первых подробностях последствий - в столице зафиксировано много пожаров как жилых домов, так и других сооружений, часть которых подверглась разрушениям.
Бригады медиков направлены в районы столицы на помощь на места прямых попаданий и падения обломков сбитых целей. Также известно о разрушениях в одном из общежитий.
Среди пострадавших районов Киева: Оболонский, Печерский, Подольский. Впоследствии ожидается больше информации о последствиях обстрела столицы 15 июня.