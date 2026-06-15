В Киеве прямое попадание в лавру, пылает Успенский собор: фото ЧП

"Возгорание на территории Киево-Печерской Лавры. Пожар на крыше Успенского собора", - написал Кличко около двух часов ночи.

Впоследствии глава МВА Киева Тимур Ткаченко рассказал более подробно о ЧП на территории святыни. Выяснилось, что пожар произошел в результате прямого попадания.

"Подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской Лавры. Предварительно - в результате прямого попадания. Сейчас выясняем степень ущерба, который нанесли россияне. Осуществляются мероприятия по локализации в рамках протоколов безопасности", - говорится в сообщении чиновника.

Обновлено в 2:13

Глава МВА Киева Тимур Ткаченко добавил, что на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул сильный пожар, который привел к существенным повреждениям

"Россияне сознательно ударили в сердце одной из крупнейших христианских святынь!" - написал он.

Впоследствии спикер Киевской Митрополии ПЦУ Евстратий (Зоря) обнародовал фотографии пожара на территории Киево-Печерской лавры в своем Facebook.