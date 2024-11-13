У Києві пройде вечір змішаних бойових мистецтв від всесвітньої Ліги WWFC на підтримку ЗСУ

У Києві, в спорткомплексі "Меридіан", 23 листопада відбудеться вечір змішаних бойових мистецтв від всесвітньої Ліги WWFC. Всі кошти з продажу квитків, аукціону та донатів будуть передані на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

У заході змагатимуться відомі українські та бійці з інших країн світу. В головному поєдинку вечора зустрінуться спортсмени, які ще не програвали на професійному рівні. Українець Данило Сіроштан в ваговій категорії до 70.3 кг проти молдаванина Георге Балаура.

В андеркарті ще один яскравий боєць із України, Максим Пашков, зійдеться із молдаванином Петру Буздуганом, у вазі до 70.3 кг.

Ще в одній дуелі, у вазі до 61.2 кг, зустрінуться українець Сергій Зайченко, для якого це другий бій серед професіоналів, проти наддосвідченого азербайджанця Руслана Маммадова, що має на своєму рахунку 25 поєдинків у професійній кар’єрі.

Загалом на вболівальників очікує 10 безкомпромісних протистоянь. Окрім турніру, в рамках вечору, пройде благодійний аукціон з унікальними лотами.

Це прапор із підписом очільника ГУР Кирила Буданова, який побував на найгарячіших ділянках фронту, а також у Суджі. Також книга Андрія Кокотюхи "Довга комендантська година", написана у співпраці з ГУР, із підписом Буданова.

Автографи трьох українських володарів Золотого М’яча – Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка. Також світ лот передав найкращий бомбардир минулого Чемпіонату Іспанії з футболу, нині гравець італійської "Роми" та збірної України – Артем Довбик.

Футболка із підписом Олександра Усика, міні-рукавички та плакат із автографом Чемпіона Світу.

Пляшка колекційного вина компанії українського тенісиста та бійця «Альфи» Сергія Стаховського. Ця пляшка пережила окупацію, рашистський обстріл та пожежу на складі "Бюро вин". Мерло врожаю 2019 року представлене в музеї вин у Бордо.

Футболка з підписами стронгменів-легенд Василя Вірастюка, Олександра Лашина, Сергія Конюшка та Магнуса вер Магнуссона.

Пряма трансляція буде доступна на сервісі MEGOGO. Квитки – TicketsBox.