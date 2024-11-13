В Киеве пройдет вечер смешанных боевых искусств от всемирной Лиги WWFC в поддержку ВСУ

В Киеве, в спорткомплексе "Меридиан", 23 ноября состоится вечер смешанных боевых искусств от всемирной Лиги WWFC. Все средства по продаже билетов, аукциона и донатов будут переданы на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление организаторов.

В мероприятии будут соревноваться известные украинские и бойцы из других стран. В главном поединке вечера встретятся спортсмены, еще не проигрывавшие на профессиональном уровне. Украинец Даниил Сироштан в весовой категории до 70.3 кг против молдаванина Георге Балаура.

В андеркарте еще один яркий боец из Украины Максим Пашков сойдется с молдаванином Петру Буздуганом, в весе до 70.3 кг.

Еще в одной дуэли, в весе до 61.2 кг, встретятся украинец Сергей Зайченко, для которого это второе сражение среди профессионалов, против сверхопытного азербайджанца Руслана Маммадова, имеющего на своем счету 25 поединков в профессиональной карьере.

В общей сложности болельщиков ожидает 10 бескомпромиссных противостояний. Кроме турнира, в рамках вечера пройдет благотворительный аукцион с уникальными лотами.

Это флаг с подписью главы ГУР Кирилла Буданова, побывавшего на самых горячих участках фронта, а также в Судже. Также книга Андрея Кокотюхи "Долгий комендантский час", написанная в сотрудничестве с ГУР, с подписью Буданова.

Автографы трех украинских обладателей Золотого Мяча – Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко. Также мир лот передал лучший бомбардир прошлого Чемпионата Испании по футболу, ныне игрок итальянской "Ромы" и сборной Украины – Артем Довбик.

Футболка с подписью Александра Усика, мини-перчатки и плакат с автографом Чемпиона Мира.

Бутылка коллекционного вина компании украинского теннисиста и бойца "Альфы" Сергея Стаховского. Эта бутылка пережила оккупацию, рашистские обстрелы и пожар на складе "Бюро вин". Мерло урожая 2019 года представлено в музее вин в Бордо.

Футболка с подписями стронгменов-легенд Василия Вирастюка, Александра Лашина, Сергея Конюшко и Магнуса вер Магнуссона.

Прямая трансляция будет доступна на сервисе MEGOGO. Билеты – TicketsBox .