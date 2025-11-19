ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві пройде спільна виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових

Київ, Середа 19 листопада 2025 16:40
UA EN RU
У Києві пройде спільна виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових Фото: компанія ДТЕК проведе у Києві спільну виставку з Костянтином та Владою Ліберовими (instagram.com_sapiens.fish)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК проведе у Києві спільну виставку з Костянтином та Владою Ліберовими під назвою "До світла/Into the Light".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, 28 листопада у Києві в центрі сучасного мистецтва М17 відкривається трьохденна спільна виставка "До світла/Into the Light" від ДТЕК і фотографів-документалістів - Костянтина та Влади Ліберових. Цей проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію після найтемніших днів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що виставка стане візуальним продовженням однойменної книги, яку Ліберови презентують уперше в Україні.

"Ця книга - про людей, які не здаються. Про країну, яка тримається на їхній щоденній праці", - зазначають автори проєкту Костянтин і Влада Ліберови.

Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00-20:00, а також 29-30 листопада з 12:00-20:00 в центрі сучасного мистецтва М17 за адресою вул. Антоновича, 102-104.

"Світло тримається на людях - на тих, хто продовжує працювати, допомагати, відновлювати, навіть коли навколо темрява. Саме ця людяність і сила духу дають Україні енергію рухатися вперед", - підкреслили в ДТЕК.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
Новини
Що відбувається у Раді та Кабміні на фоні справи Міндіча: головне за день
Що відбувається у Раді та Кабміні на фоні справи Міндіча: головне за день
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського