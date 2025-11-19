У Києві пройде спільна виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових

Компанія ДТЕК проведе у Києві спільну виставку з Костянтином та Владою Ліберовими під назвою "До світла/Into the Light".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, 28 листопада у Києві в центрі сучасного мистецтва М17 відкривається трьохденна спільна виставка "До світла/Into the Light" від ДТЕК і фотографів-документалістів - Костянтина та Влади Ліберових. Цей проєкт розповідає про силу людей, які своєю працею повертають світло й надію після найтемніших днів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що виставка стане візуальним продовженням однойменної книги, яку Ліберови презентують уперше в Україні.

"Ця книга - про людей, які не здаються. Про країну, яка тримається на їхній щоденній праці", - зазначають автори проєкту Костянтин і Влада Ліберови.

Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00-20:00, а також 29-30 листопада з 12:00-20:00 в центрі сучасного мистецтва М17 за адресою вул. Антоновича, 102-104.

"Світло тримається на людях - на тих, хто продовжує працювати, допомагати, відновлювати, навіть коли навколо темрява. Саме ця людяність і сила духу дають Україні енергію рухатися вперед", - підкреслили в ДТЕК.