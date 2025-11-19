ua en ru
В Киеве пройдет совместная выставка ДТЭК и Константина и Влады Либеровых

Киев, Среда 19 ноября 2025 16:40
В Киеве пройдет совместная выставка ДТЭК и Константина и Влады Либеровых Фото: компания ДТЭК проведет в Киеве совместную выставку с Константином и Владой Либеровыми (instagram.com_sapiens.fish)
Автор: Юлия Бойко

Компания ДТЭК проведет в Киеве совместную выставку с Константином и Владой Либеровыми под названием "К свету/Into the Light".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, 28 ноября в Киеве в центре современного искусства М17 открывается трехдневная совместная выставка "К свету/Into the Light" от ДТЭК и фотографов-документалистов - Константина и Влады Либеровых. Этот проект рассказывает о силе людей, которые своим трудом возвращают свет и надежду после самых темных дней", - говорится в нем.

Отмечается, что выставка станет визуальным продолжением одноименной книги, которую Либеровы презентуют впервые в Украине.

"Эта книга - о людях, которые не сдаются. О стране, которая держится на их ежедневном труде", - отмечают авторы проекта Константин и Влада Либеровы.

Выставка будет работать 28 ноября с 14:00-20:00, а также 29-30 ноября с 12:00-20:00 в центре современного искусства М17 по адресу ул. Антоновича, 102-104.

"Свет держится на людях - на тех, кто продолжает работать, помогать, восстанавливать, даже когда вокруг темнота. Именно эта человечность и сила духа дают Украине энергию двигаться вперед", - подчеркнули в ДТЭК.

