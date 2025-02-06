У Києві проводять операцію з викриття земельної корупції у міськраді

Нагадаємо, у січні 2025 року СБУ повідомила, що оголосила підозру посадовцю КМДА за отримання фейкової інвалідності. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.

Також минулого місяця поліція вручила підозру низці посадовців КМДА. Їх підозрюють в організації схеми з привласнення бюджетних грошей на ремонті ліцею й шкільних укриттів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.