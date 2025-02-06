В Киеве проводят операцию по разоблачению земельной коррупции в горсовете

Напомним, в январе 2025 года СБУ сообщила, что объявила подозрение чиновнику КГГА за получение фейковой инвалидности. По данным источников РБК-Украина, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.

Также в прошлом месяце полиция вручила подозрение ряду должностных лиц КГГА. Их подозревают в организации схемы по присвоению бюджетных денег на ремонте лицея и школьных укрытий.

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