У Херсонській області на три дні вводять жорсткі обмеження для цивільних
Влада Херсонської області попередила жителів деокупованих територій про введення додаткових заходів безпеки. Вони будуть діяти в період з 23 по 25 лютого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Введення обмежень викликано можливою ескалацією воєнних дій з боку країни-окупанта Росії.
Так в цей період на дистанційну форму роботи буде переведено підприємства та установи комунальної форми власності, за виключенням об'єктів критичної інфраструктури.
Окрім цього вводиться обмеження на видачу гуманітарної допомоги та грошових виплат у відділеннях Укрпошти".
При цьому працівники поліції будуть посилено патрулювати місця можливого скупчення людей. Однак пункти незламності в ці дні будуть працювати цілодобово.
Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти 51 раз атакували мирні населені пункти Херсона та області. Внаслідок чого загинули 5 мирних людей, а ще 21 людина дістала поранення різного ступеня тяжкості.
Додамо, що у Херсоні жителів просять не виходити на вулицю без потреби до кінця тижня через загрозу посилення обстрілів з боку росіян.
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