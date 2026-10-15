У Києві просять захистити будинки антидроновими сітками: звідки пропонують взяти гроші

Як пропонують захищати будинки

Автор петиції пропонує розробити міську програму інженерного захисту житлових будинків. Зокрема, йдеться про встановлення антидронових сіток там, де фахівці підтвердять їхню доцільність та ефективність.

Перед упровадженням таких конструкцій пропонують залучити профільних інженерів, спеціалістів із протидії безпілотникам і ДСНС.

Вони мають оцінити можливості запропонованих рішень, визначити, від яких типів загроз ті можуть захищати, а також перевірити дотримання вимог пожежної безпеки, евакуації та доступу рятувальників.

Спочатку автори пропонують профінансувати випробування та пілотне встановлення захисних конструкцій. Якщо результати підтвердять їхню ефективність, місто має поступово впроваджувати такі рішення в житлових районах за прозорими критеріями пріоритетності.

У петиції окремо наголошують, що антидронові сітки мають бути додатковим засобом захисту з чітко визначеними можливостями та обмеженнями. Вони не повинні замінювати протиповітряну оборону й укриття.

Звідки пропонують взяти гроші

Для фінансування програми автор закликає переглянути заплановані видатки на проєкти благоустрою, реалізацію яких можна відтермінувати.

Зокрема, пропонують перевірити невитрачені бюджетні призначення на облаштування та розширення пішохідних просторів на Хрещатику, а також на нову схему організації дорожнього руху на Бессарабській площі.

Останній проєкт передбачає облаштування шести наземних пішохідних переходів і реконструкцію двох наявних.

Під час перегляду видатків автор пропонує визначити роботи, які можна перенести без створення додаткових загроз для людей. При цьому потрібно врахувати потреби маломобільних мешканців.

Невитрачені кошти з проєктів, які можна відкласти, пропонують спрямувати на проєктування, закупівлю, монтаж та обслуговування захисних конструкцій. Перерозподіл має відбуватися з дотриманням бюджетних процедур і чинних договірних зобов’язань.

Чого вимагають від міської влади

Окрім розробки програми та перерозподілу коштів, автор петиції закликає Київську міську раду забезпечити фінансування захисних заходів із міського бюджету, не перекладаючи витрати на мешканців.

Також пропонує оприлюднити строки реалізації програми, відповідальних виконавців, кошториси та результати перевірки ефективності захисних конструкцій. Водночас чутливі відомості про захист конкретних об’єктів мають залишатися нерозголошеними.

Наголосимо, що це лише петиція. Щоб її розглянула влада, ініціатива протягом 2 місяців має назбирати 6 тисяч голосів.