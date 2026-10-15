В Киеве просят защитить дома антидроновыми сетками: откуда предлагают взять деньги

Как предлагают защищать дома

Автор петиции предлагает разработать городскую программу инженерной защиты жилых домов. В частности, речь идет об установке антидроновых сеток там, где специалисты подтвердят их целесообразность и эффективность.

Перед внедрением таких конструкций предлагается привлечь профильных инженеров, специалистов по противодействию беспилотникам и ГСЧС.

Они должны оценить возможности предложенных решений, определить, от каких типов угроз они могут защищать, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности, эвакуации и доступа спасателей.

Сначала авторы предлагают профинансировать испытания и пилотную установку защитных конструкций. Если результаты подтвердят их эффективность, то город должен постепенно внедрять такие решения в жилых районах по прозрачным критериям приоритетности.

В петиции подчеркивают, что антидроновые сетки должны быть дополнительным средством защиты с четко определенными возможностями и ограничениями. Они не должны заменять противовоздушную оборону и укрытие.

Откуда предлагают взять деньги

Для финансирования программы автор призывает пересмотреть планируемые расходы на проекты благоустройства, реализацию которых можно отсрочить.

В частности, предлагают проверить неизрасходованные бюджетные назначения на обустройство и расширение пешеходных пространств на Крещатике, а также новую схему организации дорожного движения на Бессарабской площади.

Последний проект предусматривает обустройство шести наземных пешеходных переходов и реконструкцию двух имеющихся.

При просмотре расходов автор предлагает определить работы, которые можно перенести без создания дополнительных угроз для людей. При этом нужно учесть потребности маломобильных жителей.

Неизрасходованные средства из отложенных проектов предлагают направить на проектирование, закупку, монтаж и обслуживание защитных конструкций. Перераспределение должно происходить с соблюдением бюджетных процедур и действующих договорных обязательств.

Чего требуют от городских властей

Кроме разработки программы и перераспределения средств, автор петиции призывает Киевский городской совет обеспечить финансирование защитных мер из городского бюджета, не переводя расходы на жителей.

Также предлагается обнародовать сроки реализации программы, ответственных исполнителей, сметы и результаты проверки эффективности защитных конструкций. В то же время, чувствительные сведения о защите конкретных объектов должны оставаться неразглашенными.

Отметим, что это только петиция. Чтобы ее рассмотрели власти, инициатива в течение 2 месяцев должна собрать 6 тысяч голосов.