ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві на проспекті Науки прорвало трубу: обмежено рух транспорту

Неділя 06 жовтня 2024 11:40
UA EN RU
В Києві на проспекті Науки прорвало трубу: обмежено рух транспорту Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на проспекті Науки прорвало трубу. Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження водопроводу та продовжують роботи з ліквідації аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Для завершення ремонтних робіт фахівцям необхідно провести розриття на тротуарі та проїжджій частині.

Через аварію тимчасово припинено водопостачання в житлових будинках за адресами: проспект Науки, 26 та 30. Для мешканців організовано підвіз питної води автоцистерною.

У зв'язку з ремонтними роботами обмежено рух транспорту першою смугою в напрямку Столичного шосе. Тролейбуси № 1 тимчасово не курсують, маршрут тролейбуса № 11 скорочено до Деміївської площі. Автобусні маршрути № 20, 27, 52 працюють без змін.

Прориви труб у Києві

У Києві протягом останніх місяців фіксується стійка тенденція до аварій на водопровідних мережах.

8 лютого в Голосіївському районі стався прорив труби, що спричинив ускладнення руху транспорту та незручності для мешканців. На початку травня аналогічна аварія в центрі міста призвела до тимчасового відключення водопостачання на кількох вулицях.

У червні подібний інцидент стався в Дніпровському районі, а 9 вересня прорив трубопроводу трапився на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Труби
NEWS
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію