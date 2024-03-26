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В Киеве прорвало водопровод, у жителей возможны перебои с водой (видео)

Киев, Вторник 26 марта 2024 23:39
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В Киеве прорвало водопровод, у жителей возможны перебои с водой (видео) Фото: в Киеве произошел прорыв водопровода (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве на левом берегу произошло повреждение водопровода, в результате чего на проезжую часть улицы разлилась вода. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА).

"На бульваре Верховной Рады, 7-А произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте", - говорится в сообщении.

В КМВА добавили, что утечка воды произошла на проезжую часть бульвара. Возможно понижение давления в водопроводной сети для потребителей левого берега.

Водопроводные аварии Киева

13 марта в Киеве произошел прорыв трубы, из-за чего было затруднено движение по улице Гната Хоткевича.

Утром 8 февраля произошла авария на водопроводной сети на проспекте Академика Глушкова.

А в прошлом году в Киеве автомобили провалились под асфальт из-за чрезвычайного происшествия с водной магистралью.

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