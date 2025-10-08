ua en ru
У Києві прорвало водопровід на Іллєнка: перекрито рух, змінено маршрути тролейбусів

Київ, Середа 08 жовтня 2025 08:30
У Києві прорвало водопровід на Іллєнка: перекрито рух, змінено маршрути тролейбусів
Автор: Наталія Кава

Сьогодні вранці у Києві на вулиці Юрія Іллєнка сталася аварія на водопровідній мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Унаслідок аварії знижено тиск водопостачання в Шевченківському та Солом’янському районах міста. Наразі фахівці працюють над ліквідацією пошкодження.

Через ремонтні роботи рух транспорту від вулиці Ґарета Джонса до вулиці Оранжерейної перекритий в обох напрямках. Також змінено маршрути тролейбусів №16 та №35 - їх рух тимчасово організовано вулицею Дорогожицькою.

Комунальні служби закликають водіїв об’їжджати місце аварії та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

Оновлено о 08:40

За даними КМДА, витік на вулиці Юрія Іллєнка у Києві локалізовано.

Наразі без водопостачання лишаються будинки на вул. Іллєнка, 46, 48, 48-А,50-А, 54 і вул. Дорогожицькій,10.

Виявлено пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 600 мм. Місцева влада зазначає, що для ремонтних робіт необхідне розриття на проїжджій частині.

Рух транспорту залишається перекритим в обидва напрямки.

Раніше ми писали, що у Києві біля Центрального вокзалу прорвало трубу із окропом 9 січня.

