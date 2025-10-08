В Киеве прорвало водопровод на Ильенко: перекрыто движение, изменены маршруты троллейбусов
Сегодня утром в Киеве на улице Юрия Ильенко произошла авария на водопроводной сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В результате аварии снижено давление водоснабжения в Шевченковском и Соломенском районах города. Сейчас специалисты работают над ликвидацией повреждения.
Из-за ремонтных работ движение транспорта от улицы Гарета Джонса до улицы Оранжерейной перекрыто в обоих направлениях. Также изменены маршруты троллейбусов №16 и №35 - их движение временно организовано по улице Дорогожицкой.
Коммунальные службы призывают водителей объезжать место аварии и с пониманием относиться к временным неудобствам.
Обновлено в 08:40
По данным КГГА, утечка на улице Юрия Ильенко в Киеве локализована.
Сейчас без водоснабжения остаются дома на ул. Ильенко, 46, 48, 48-А,50-А, 54 и ул. Дорогожицкой, 10.
Обнаружено повреждение на водопроводной магистрали диаметром 600 мм. Местные власти отмечают, что для ремонтных работ необходимо разрытие на проезжей части.
Движение транспорта остается перекрытым в оба направления.
Ранее мы писали, что в Киеве возле Центрального вокзала прорвало трубу с кипятком 9 января.