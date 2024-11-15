Дорогу затопило. У Києві через прорив труби обмежено рух на лівому березі

Згідно з інформацією, комунальна аварія сталася на Дніпровській набережній. Зокрема, проїзну частину залило водою, що частково ускладнило рух транспорту. На якій саме ділянці стався прорив, у поліції не уточнили.

“На місці відповідні служби проводять ремонтні роботи. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки,” - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Дніпровська набережна - вулиця в Дарницькому районі Києва, що охоплює місцевості Березняки, Осокорки, Позняки. Вона пролягає від проспекту Соборності до проспекту Миколи Бажана.

Прориви труб у Києві

Протягом останніх двох тижнів у Києві фіксується невтішна тенденція до аварій на водопровідних мережах.