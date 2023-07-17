У Києві прорвало трубопровід, утворився "фонтан" (відео)
У Києві сталося пошкодження магістрального трубопроводу в Голосіївському районі. Через це змінено рух громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Повідомляється, що у понеділок близько 12:00 на вул. Касіяна в Голосіївському районі сталось пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні.
Вода в трубопроводі перебувала під тиском, тому внаслідок прориву утворився струмінь.
Аварійна бригада "Київтеплоенерго" вже перекрила подачу теплоносія та розпочала ремонтні роботи.
Зміни роботи транспорту
Через ремонтні роботи змінено рух маршруту тролейбусів № 12, 45. Рух наземного транспорту організовано таким чином:
- тролейбус № 45 - ст.м. "Васильківська" - вул. Касіяна;
- тролейбус № 12 - Залізничний вокзал - Кібернетичний центр.
Надзвичайні ситуації в Києві
На жаль, це не перший раз, коли у столиці стається прорив трубопроводу. Так, наприклад, у травні на вулиці Велика Васильківська стався серйозний прорив водогону. Тиск води був настільки сильний, що "фонтан" досягав дахів багатоповерхових будинків.
А за один тиждень у квітні тричі проривало водопровід.
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