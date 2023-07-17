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У Києві прорвало трубопровід, утворився "фонтан" (відео)

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Київ, Понеділок 17 липня 2023 13:47
У Києві прорвало трубопровід, утворився "фонтан" (відео) Ілюстративне фото: у Києві прорвало трубопровід, утворився "фонтан" (kte.kmda.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві сталося пошкодження магістрального трубопроводу в Голосіївському районі. Через це змінено рух громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Повідомляється, що у понеділок близько 12:00 на вул. Касіяна в Голосіївському районі сталось пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні.

Вода в трубопроводі перебувала під тиском, тому внаслідок прориву утворився струмінь.

Аварійна бригада "Київтеплоенерго" вже перекрила подачу теплоносія та розпочала ремонтні роботи.

Зміни роботи транспорту

Через ремонтні роботи змінено рух маршруту тролейбусів № 12, 45. Рух наземного транспорту організовано таким чином:

  • тролейбус № 45 - ст.м. "Васильківська" - вул. Касіяна;
  • тролейбус № 12 - Залізничний вокзал - Кібернетичний центр.

Надзвичайні ситуації в Києві

На жаль, це не перший раз, коли у столиці стається прорив трубопроводу. Так, наприклад, у травні на вулиці Велика Васильківська стався серйозний прорив водогону. Тиск води був настільки сильний, що "фонтан" досягав дахів багатоповерхових будинків.

А за один тиждень у квітні тричі проривало водопровід.

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