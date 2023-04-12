У Києві втретє за тиждень прорвало водопровід (відео)

У середу, 12 квітня, у Києві на вулиці Старовокзальна сталась масштабна аварія на водопровідній мережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У житлових будинках водопостачання функціонує у штатному режимі", - сказано в повідомленні.

"Споживачі залишаються з водопостачанням. Аварія сталася на магістралі 250 мм на вулиці Старокиївській, 26 у Шевченківському районі", - сказано в повідомленні

Як повідомили у відомстві, працівники комунальних служб вже займаються ліквідацією аварії.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, у Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. Внаслідок цього було затоплено автомобільну дорогу.

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