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В Киеве прорвало трубопровод, образовался "фонтан" (видео)

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Киев, Понедельник 17 июля 2023 13:47
В Киеве прорвало трубопровод, образовался "фонтан" (видео) Иллюстративное фото: в Киеве прорвало трубопровод, образовался "фонтан" (kte.kmda.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве произошло повреждение магистрального трубопровода в Голосеевском районе. Из-за этого изменено движение общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Сообщается, что в понедельник около 12:00 по ул. Касияна в Голосеевском районе произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу.

Вода в трубопроводе находилась под давлением, поэтому в результате прорыва образовалась струя.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" уже перекрыла подачу теплоносителя и приступила к ремонтным работам.

Изменения работы транспорта

Из-за ремонтных работ изменено движение маршрута троллейбусов № 12, 45. Движение наземного транспорта организовано следующим образом:

  • троллейбус № 45 - ст.м. "Васильковская" - ул. Кассиана;
  • Троллейбус № 12 - Железнодорожный вокзал - Кибернетический центр.

Чрезвычайные ситуации в Киеве

К сожалению, это не в первый раз, когда в столице происходит прорыв трубопровода. Так, например, в мае на улице Большая Васильковская произошел серьезный прорыв водопровода. Давление воды было настолько сильным, что "фонтан" достигал крыш многоэтажных домов.

А за одну неделю в апреле трижды прорывало водопровод.

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