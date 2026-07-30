В Киеве предлагают более жесткие правила для маршруток: за что хотят лишать лицензии
В Киеве зарегистрировали петицию с призывом обязать частных перевозчиков до 1 января 2027 оборудовать маршрутки валидаторами, GPS-трекерами и системами видеонаблюдения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст петиции.
Главное:
- Петиция предлагает установить в транспорте валидаторы, GPS-трекеры и камеры слежения за водителем.
- Перевозчиков, не выполняющих требования до 1 января 2027 года, предлагают лишать лицензии.
- Петиция должна набрать 6 тысяч необходимых подписей, чтобы ее рассмотрели власти.
Что предлагают
Автор петиции Андрей Машков предлагает лишать лицензии частных перевозчиков, если их подвижной состав до 1 января 2027 года не будет оборудован:
- валидаторами;
- GPS-трекерами;
- системой видеонаблюдения за водителем.
По мнению автора, установка валидаторов поможет отказаться от наличных расчетов с водителями во время движения, что, по его словам, будет способствовать более безопасной перевозке пассажиров.
Также отмечается, что GPS-трекеры позволят контролировать интервалы движения транспорта, а видеонаблюдение за водителем станет дополнительным средством профилактики нарушений ПДД.
По состоянию на момент публикации петиция собрала 247 подписей из 6 тысяч необходимых. До завершения сбора подписей остается 57 дней.
Другие инициативы по транспорту в Киеве
Недавно в Киеве зарегистрировали петицию с призывом вдвое сократить количество подвижного состава коммунальных предприятий. Так хотят сэкономить городской бюджет.
Другая петиция предлагает модернизировать систему оплаты проезда, введя расчет в зависимости от расстояния или количества остановок. Также сейчас собирают подписи за инициативу, чтобы ограничить пенсионерам количество бесплатных поездок.