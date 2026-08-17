У Києві пропонують прибрати електросамокати з вулиць: петиція вже набирає підписи

У Києві пропонують повністю заборонити діяльність сервісів прокату електросамокатів та розірвати меморандуми з операторами. Відповідна петиція вже набрала майже 6 сотень голосів, із 6 тисяч необхідних.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА.
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Автор петиції Дмитро Ковальський вважає, що електросамокати становлять загрозу для безпеки пішоходів у столиці. Зокрема, він заявляє про наїзди на людей, травмування дітей та літніх людей, аварії за участю кількох пасажирів і блокування самокатами пішохідної інфраструктури.
На думку автора, чинні домовленості міської влади з операторами прокату не вирішують проблему.
"Мікротранспорт на тротуарах став реальною загрозою для здоров'я та життя містян", - йдеться в тексті петиції.
Автор також закликає Київ наслідувати приклад Чернівців, де у серпні 2026 року прокат електросамокатів повністю заборонили через міркування безпеки.
Петиція має зібрати 6000 підписів протягом 54 днів. Станом на зараз її підтримали 582 людини.
Читайте також про те, що у Чернівцях розірвали договори з операторами прокату електросамокатів, бо мешканці масово скаржились на хаотичне паркування та небезпеку для пішоходів. Компанії повинні протягом 2 тижнів прибрати свій транспорт із вулиць міста.
Раніше ми писали про те, за які порушення карають водіїв електросамокатів.