У Києві пропонують прибрати електросамокати з вулиць: петиція вже набирає підписи

Головне: У Києві пропонують повністю заборонити комерційний прокат електросамокатів та розірвати меморандуми з операторами.

та розірвати меморандуми з операторами. Автор петиції заявляє про наїзди на пішоходів, травмування людей та хаотично залишені самокати, які блокують пішохідну інфраструктуру.

Для розгляду петиція має зібрати 6000 підписів за 54 дні. Зараз її підтримали 582 людини.

Від самокатів закликають відмовитись

Автор петиції Дмитро Ковальський вважає, що електросамокати становлять загрозу для безпеки пішоходів у столиці. Зокрема, він заявляє про наїзди на людей, травмування дітей та літніх людей, аварії за участю кількох пасажирів і блокування самокатами пішохідної інфраструктури.

На думку автора, чинні домовленості міської влади з операторами прокату не вирішують проблему.

"Мікротранспорт на тротуарах став реальною загрозою для здоров'я та життя містян", - йдеться в тексті петиції.

Автор також закликає Київ наслідувати приклад Чернівців, де у серпні 2026 року прокат електросамокатів повністю заборонили через міркування безпеки.

Петиція має зібрати 6000 підписів протягом 54 днів. Станом на зараз її підтримали 582 людини.