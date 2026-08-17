В Киеве предлагают убрать электросамокаты с улиц: петиция уже набирает подписи

В Киеве предлагается полностью запретить деятельность сервисов проката электросамокатов и разорвать меморандумы с операторами. Данная петиция уже набрала почти 6 сотен голосов, из 6 тысяч необходимых.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
Главное:
Автор петиции Дмитрий Ковальский считает, что электросамокаты представляют угрозу безопасности пешеходов в столице. В частности, он заявляет о наездах на людей, травмировании детей и пожилых людей, аварии с участием нескольких пассажиров и блокировании самокатами пешеходной инфраструктуры.
По мнению автора, действующие договоренности городских властей с операторами проката не решают проблему.
"Микротранспорт на тротуарах стал реальной угрозой здоровью и жизни горожан", - говорится в тексте петиции.
Автор также призывает Киев последовать примеру Черновцов, где в августе 2026 года прокат электросамокатов полностью запретили из-за соображений безопасности.
Петиция должна собрать 6000 подписей в течение 54 дней. На данный момент ее поддержали 582 человека.
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