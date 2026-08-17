В Киеве предлагают убрать электросамокаты с улиц: петиция уже набирает подписи

Главное: В Киеве предлагают полностью запретить коммерческий прокат электросамокатов и разорвать меморандумы с операторами.

и разорвать меморандумы с операторами. Автор петиции заявляет о наездах на пешеходов, травмировании людей и хаотично оставленных самокатах, блокирующих пешеходную инфраструктуру.

Для рассмотрения петиция должна собрать 6000 подписей за 54 дня. Сейчас ее поддержали 582 человека.

От самокатов призывают отказаться

Автор петиции Дмитрий Ковальский считает, что электросамокаты представляют угрозу безопасности пешеходов в столице. В частности, он заявляет о наездах на людей, травмировании детей и пожилых людей, аварии с участием нескольких пассажиров и блокировании самокатами пешеходной инфраструктуры.

По мнению автора, действующие договоренности городских властей с операторами проката не решают проблему.

"Микротранспорт на тротуарах стал реальной угрозой здоровью и жизни горожан", - говорится в тексте петиции.

Автор также призывает Киев последовать примеру Черновцов, где в августе 2026 года прокат электросамокатов полностью запретили из-за соображений безопасности.

Петиция должна собрать 6000 подписей в течение 54 дней. На данный момент ее поддержали 582 человека.