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В Киеве предлагают убрать электросамокаты с улиц: петиция уже набирает подписи

17:37 17.08.2026 Пн
2 мин
Почему уличный транспорт призывают запретить?
aimg Василина Копытко
Петиция должна набрать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели власти (фото: Getty Images)

В Киеве предлагается полностью запретить деятельность сервисов проката электросамокатов и разорвать меморандумы с операторами. Данная петиция уже набрала почти 6 сотен голосов, из 6 тысяч необходимых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

Главное:

  • В Киеве предлагают полностью запретить коммерческий прокат электросамокатов и разорвать меморандумы с операторами.
  • Автор петиции заявляет о наездах на пешеходов, травмировании людей и хаотично оставленных самокатах, блокирующих пешеходную инфраструктуру.
  • Для рассмотрения петиция должна собрать 6000 подписей за 54 дня. Сейчас ее поддержали 582 человека.

От самокатов призывают отказаться

Автор петиции Дмитрий Ковальский считает, что электросамокаты представляют угрозу безопасности пешеходов в столице. В частности, он заявляет о наездах на людей, травмировании детей и пожилых людей, аварии с участием нескольких пассажиров и блокировании самокатами пешеходной инфраструктуры.

По мнению автора, действующие договоренности городских властей с операторами проката не решают проблему.

"Микротранспорт на тротуарах стал реальной угрозой здоровью и жизни горожан", - говорится в тексте петиции.

Автор также призывает Киев последовать примеру Черновцов, где в августе 2026 года прокат электросамокатов полностью запретили из-за соображений безопасности.

Петиция должна собрать 6000 подписей в течение 54 дней. На данный момент ее поддержали 582 человека.

Читайте также о том, что в Черновцах разорвали договоры с операторами проката электросамокатов, потому что жители массово жаловались на хаотическую парковку и опасность для пешеходов. Компании должны в течение двух недель убрать свой транспорт с улиц города.

Ранее мы писали о том, за какие нарушения наказывают водителей электросамокатов.

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