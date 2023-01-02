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У Києві пролунали вибухи, в області працює ППО

Фото: у Києві пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Києві вночі 2 січня пролунали вибухи, в області працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців та Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби та очевидців.

Жителів просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Оновлено (01:34)

У Києві та області працює ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, над Україною помічено дві групи іранських безпілотників-камікадзе. Їх точну кількість поки що не встановлено. У низці областей триває повітряна тривога.

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