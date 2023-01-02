У Києві пролунали вибухи, в області працює ППО

У Києві вночі 2 січня пролунали вибухи, в області працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців та Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби та очевидців.
Жителів просять залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.
У Києві та області працює ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Нагадаємо, над Україною помічено дві групи іранських безпілотників-камікадзе. Їх точну кількість поки що не встановлено. У низці областей триває повітряна тривога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.