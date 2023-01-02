В Киеве прозвучали взрывы, в области работает ПВО

В Киеве ночью 2 января прогремели взрывы, в области работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев и Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы и очевидцев.
Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
В Киеве и области работает ПВО, сообщает Киевская городская военная администрация.
Напомним, над Украиной замечены две группы иранских беспилотников-камикадзе. Их точное количество пока не установлено. В ряде областей продолжается воздушная тревога.
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