У Києві пролунали звуки вибухів: що відомо

"У Києві пролунали звуки вибухів, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:21.

Незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ інформували, що в центрі Київської області зафіксовано безпілотники. Вони тримали південно-західний курс.

У КМВА попереджали про можливу роботу ППО. У Київській області теж перед цим працювала протиповітряна оборона.

"Кияни та гості столиці. Не залишайте укриття до завершення повітряної тривоги. Загроза зберігається. Можлива робота ППО", - йшлося у повідомленні КМВА о 01:25.

Оновлено о 01:36

У Києві та низці інших областей оголосили тривогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:30 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.