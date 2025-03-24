В Киеве раздались звуки взрывов: что известно

"В Киеве раздались звуки взрывов, информируют корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:21.

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ информировали, что в центре Киевской области зафиксированы беспилотники. Они держали юго-западный курс.

В КГВА предупреждали о возможной работе ПВО. В Киевской области тоже перед этим работала противовоздушная оборона.

"Киевляне и гости столицы. Не покидайте укрытия до завершения воздушной тревоги. Угроза сохраняется. Возможна работа ПВО", - говорилось в сообщении КГВА в 01:25.

Обновлено в 01:36

В Киеве и ряде других областей объявили тревогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:30 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.