В Киеве раздались звуки взрывов: что известно

В ночь на 24 марта в Киеве раздались звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".
"В Киеве раздались звуки взрывов, информируют корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:21.
Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ информировали, что в центре Киевской области зафиксированы беспилотники. Они держали юго-западный курс.
В КГВА предупреждали о возможной работе ПВО. В Киевской области тоже перед этим работала противовоздушная оборона.
"Киевляне и гости столицы. Не покидайте укрытия до завершения воздушной тревоги. Угроза сохраняется. Возможна работа ПВО", - говорилось в сообщении КГВА в 01:25.
В Киеве и ряде других областей объявили тревогу.
Станом на 01:30 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.
Напомним, прошлой ночью российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами. В результате атаки в нескольких районах столицы были пожары, разрушения, погибшие и пострадавшие.
Подробнее об атаке РФ по Киеву в ночь на 23 марта - читайте в материале РБК-Украина.
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