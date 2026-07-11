У Києві пролунали вибухи до тривоги, РФ вдарила балістикою

У суботу, 11 липня, в столиці пролунали гучні вибухи. Це сталося до оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника КМВА Тимур Ткаченко.
"Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - дописав чиновник.
Згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістики.
Оновлено 3:53
В столиці пролунали нові вибухи, Повітряні сили повідомили про низку ракет, що прямували на столицю.
В КМВА оголосили перші наслідки атаки: у Дніпровському районі пошкоджено цивільну нежитлову будівлю.
Оновлено 4:16
Ще одну нежитлову будівлю пошкодили у Святошинському районі.
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У Дарницькому районі внаслідок атаки вибило вікна.
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Ще одна пожежа зафіксована у Солом'янському районі, там вогонь охопив офісну будівлю.
Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що в Деснянському районі горить трансформаторна станція. На місця влучань прямують працівники екстренних служб.
Оновлено 4:55
Кличко повідомив про перших постраждалих: поранену жінку госпіталізували медики.
Нагадаємо, це вже не перша подібна атака на Київ цього тижня. У ніч на 8 липня у Києві вже лунали гучні вибухи ще до оголошення тривоги - тоді росіяни завдали удар балістикою.
Останніми місяцями Росія все частіше атакує Київ, особливо починаючи з липня. Найсерйознішу комбіновану атаку зафіксували в ніч на 6 липня, коли ворог застосував дрони та ракети різних типів - найбільших руйнувань тоді зазнали Київ, область та Вишневе Бучанського району.