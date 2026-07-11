В Киеве раздались взрывы до тревоги, РФ ударила баллистикой

В субботу, 11 июля, в столице раздались громкие взрывы. Это произошло до объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КМВА Тимур Ткаченко.
"Враг атакует столицу ракетами. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - дописал чиновник.
Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики.
Обновлено 3:53
В столице прогремели новые взрывы, Воздушные силы сообщили о ряде ракет, направлявшихся на столицу.
В КМВА объявили первые последствия атаки: в Днепровском районе повреждено гражданское нежилое здание.
Обновлено 4:16
Еще одно нежилое здание было повреждено в Святошинском районе.
Обновлено 4:25
В Дарницком районе в результате атаки выбило окна.
Обновлено 4:33
Еще один пожар зафиксирован в Соломенском районе, там огонь охватил офисное здание.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Деснянском районе горит трансформаторная станция. На места попаданий направляются работники экстренных служб.
Обновлено 4:55
Кличко сообщил о первых пострадавших: раненую женщину госпитализировали медики.
Напомним, это уже не первая подобная атака на Киев на этой неделе. В ночь на 8 июля в Киеве уже раздавались громкие взрывы еще до объявления тревоги - тогда россияне нанесли удар баллистике.
В последние месяцы Россия все чаще атакует Киев, особенно начиная с июля. Самую серьезную комбинированную атаку зафиксировали в ночь на 6 июля, когда враг применил дроны и ракеты разных типов - наибольшие разрушения тогда подверглись Киеву, области и Вишневому Бучанского района.