В Киеве раздались взрывы до тревоги, РФ ударила баллистикой

"Враг атакует столицу ракетами. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - дописал чиновник.

Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики.

Обновлено 3:53

В столице прогремели новые взрывы, Воздушные силы сообщили о ряде ракет, направлявшихся на столицу.

В КМВА объявили первые последствия атаки: в Днепровском районе повреждено гражданское нежилое здание.

Обновлено 4:16

Еще одно нежилое здание было повреждено в Святошинском районе.

Обновлено 4:25

В Дарницком районе в результате атаки выбило окна.

Обновлено 4:33

Еще один пожар зафиксирован в Соломенском районе, там огонь охватил офисное здание.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Деснянском районе горит трансформаторная станция. На места попаданий направляются работники экстренных служб.

Обновлено 4:55

Кличко сообщил о первых пострадавших: раненую женщину госпитализировали медики.

Напомним, это уже не первая подобная атака на Киев на этой неделе. В ночь на 8 июля в Киеве уже раздавались громкие взрывы еще до объявления тревоги - тогда россияне нанесли удар баллистике.