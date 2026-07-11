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В Киеве раздались взрывы до тревоги, РФ ударила баллистикой

03:45 11.07.2026 Сб
2 мин
Удары произошли до объявления сигнала тревоги уже второй раз
aimg Екатерина Коваль
Фото: в городе зафиксировали несколько взрывов (facebook.com/DSNSKyiv)

В субботу, 11 июля, в столице раздались громкие взрывы. Это произошло до объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КМВА Тимур Ткаченко.

"Враг атакует столицу ракетами. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - дописал чиновник.

Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики.

Обновлено 3:53

В столице прогремели новые взрывы, Воздушные силы сообщили о ряде ракет, направлявшихся на столицу.

В КМВА объявили первые последствия атаки: в Днепровском районе повреждено гражданское нежилое здание.

Обновлено 4:16

Еще одно нежилое здание было повреждено в Святошинском районе.

Обновлено 4:25

В Дарницком районе в результате атаки выбило окна.

Обновлено 4:33

Еще один пожар зафиксирован в Соломенском районе, там огонь охватил офисное здание.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Деснянском районе горит трансформаторная станция. На места попаданий направляются работники экстренных служб.

Обновлено 4:55

Кличко сообщил о первых пострадавших: раненую женщину госпитализировали медики.

Напомним, это уже не первая подобная атака на Киев на этой неделе. В ночь на 8 июля в Киеве уже раздавались громкие взрывы еще до объявления тревоги - тогда россияне нанесли удар баллистике.

В последние месяцы Россия все чаще атакует Киев, особенно начиная с июля. Самую серьезную комбинированную атаку зафиксировали в ночь на 6 июля, когда враг применил дроны и ракеты разных типов - наибольшие разрушения тогда подверглись Киеву, области и Вишневому Бучанского района.

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