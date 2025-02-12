У Києві пролунали вибухи на тлі загрози атаки балістики: що відомо

В ніч на середу, 12 лютого, у Києві пролунала серія вибухів. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у столиці о 04:27. Через декілька хвилин було чути серію вибухів. Перед цим глава Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу балістики. Згодом військові підтвердили ту ж інформацію.

"Увага! Загроза застосування балістики з північного сходу", - йдеться у повідомленні ПС о 04:31.

Пізніше у КМВА, а також мер Києва Віталій Кличко, поінформували, що в столиці працює ППО. Крім того, сили ППО працюють в області.

"Жителі Київської області! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.