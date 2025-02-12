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В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы атаки баллистики: что известно

Среда 12 февраля 2025 04:38
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В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы атаки баллистики: что известно Фото: в столице работает ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на среду, 12 февраля, в Киеве прогремела серия взрывов. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в столице в 04:27. Через несколько минут была слышна серия взрывов. Перед этим глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе баллистики. Впоследствии военные подтвердили ту же информацию.

"Внимание! Угроза применения баллистики с северо-востока", - говорится в сообщении ПС в 04:31.

Позже в КГВА, а также мэр Киева Виталий Кличко, проинформировали, что в столице работает ПВО. Кроме того, силы ПВО работают в области.

"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщили в Киевской городской военной администрации.

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