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У Києві пролунали вибухи на тлі балістичної атаки

Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи на тлі балістичної атаки 1 червня (facebook.com:DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

У Києві у ніч на неділю, 1 червня, пролунали вибухи. Російська армія застосувала балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та голову Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Близько 01:42 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку столиці. Вже через декілька хвилин у Києві пролунали вибухи.

Як уточнив Ткаченко, ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони.

"Залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - написав він.

У КМДА повідомили, що триває комбінована атака на столиці.

"Небезпека залишається високою. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, з вечора суботи, 31 травня, росіяни знову запустили декілька груп "Шахедів" по території України.

Також ми писали, що в ніч на 31 травня росіяни запустили по Україні 109 ударних дронів, з них 2 були реактивними.

Станом на 8:30 сили ППО знешкодили 69 безпілотників, ще 30 були локально втрачені/пригнічені РЕБ.

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КиївПовітряна тривогаВійна в Україні