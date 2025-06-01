В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической атаки

Около 01:42 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении столицы. Уже через несколько минут в Киеве прогремели взрывы.

Как уточнил Ткаченко, враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны.

"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал он.

В КГГА сообщили, что продолжается комбинированная атака на столицу.

"Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - сказано в сообщении.

Напомним, с вечера субботы, 31 мая, россияне снова запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины.