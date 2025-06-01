В Киеве прогремели взрывы на фоне баллистической атаки

В Киеве в ночь на воскресенье, 1 июня, прогремели взрывы. Российская армия применила баллистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Около 01:42 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении столицы. Уже через несколько минут в Киеве прогремели взрывы.
Как уточнил Ткаченко, враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны.
"Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал он.
В КГГА сообщили, что продолжается комбинированная атака на столицу.
"Опасность остается высокой. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - сказано в сообщении.
Напомним, с вечера субботы, 31 мая, россияне снова запустили несколько групп "Шахедов" по территории Украины.
Также мы писали, что в ночь на 31 мая россияне запустили по Украине 109 ударных дронов, из них 2 были реактивными.
По состоянию на 8:30 силы ПВО обезвредили 69 беспилотников, еще 30 были локально потеряны/подавлены РЭБ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.