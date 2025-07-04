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У Києві пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Ілюстративне фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві в п'ятницю, 4 липня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Столиця під атакою дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Близько 22:04 військові попередили, що для Києва є загроза застосування ворогом ударних дронів.

Після цього в столиці прогриміли вибухи. У КМВА розповіли, що в Києві працює протиповітряна оборона.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 4 липня, увечері вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Велику групу безпілотників ворога помітили на Харківщині. Також дрони фіксували у Сумській, Чернігівській та ще кількох областях.

Пізніше дрони залетіли до Київської області. Там почала працювати протиповітряну оборону.

Варто зауважити, що в ніч проти 4 липня росіяни запустили по Україні рекордну кількість "Шахедів" - понад 330 одиниць.

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