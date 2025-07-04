У Києві пролунали вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 4 липня, увечері вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Велику групу безпілотників ворога помітили на Харківщині. Також дрони фіксували у Сумській, Чернігівській та ще кількох областях.

Пізніше дрони залетіли до Київської області. Там почала працювати протиповітряну оборону.

Варто зауважити, що в ніч проти 4 липня росіяни запустили по Україні рекордну кількість "Шахедів" - понад 330 одиниць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.