В Киеве прозвучали взрывы на фоне атаки "Шахедов"

В Киеве в пятницу, 4 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Столица под атакой дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Около 22:04 военные предупредили, что для Киева есть угроза применения врагом ударных дронов.
После этого в столице прогремели взрывы. В КГВА рассказали, что в Киеве работает противовоздушная оборона.
В КГВА сообщили, что угроза ударных БПЛА остается. Работают силы ПВО.
Людям рекомендуют находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Воздушных силах отметили, что, согласно предварительным наблюдениям, основной вектор движения вражеских ударных БПЛА снова направлен на Киевскую область и столицу.
Акустически вражеский дрон фиксируется над центром Киева. Слышна работа мобильных огневых групп по вражеской цели.
"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО", - сообщили в КГВА.
Напомним, российские оккупанты в пятницу, 4 июля, вечером в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".
Большую группу беспилотников врага заметили в Харьковской области. Также дроны фиксировали в Сумской, Черниговской и еще нескольких областях.
Позже дроны залетели в Киевскую область. Там начала работать противовоздушную оборону.
Стоит заметить, что в ночь на 4 июля россияне запустили по Украине рекордное количество "Шахедов" - более 330 единиц.
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