В Киеве прозвучали взрывы на фоне атаки "Шахедов"

Атака "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 4 июля, вечером в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Большую группу беспилотников врага заметили в Харьковской области. Также дроны фиксировали в Сумской, Черниговской и еще нескольких областях.

Позже дроны залетели в Киевскую область. Там начала работать противовоздушную оборону.

Стоит заметить, что в ночь на 4 июля россияне запустили по Украине рекордное количество "Шахедов" - более 330 единиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.