UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві пролунали вибухи: що відомо

Фото: в напрямку столиці летіли мінімум два дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві зранку, 1 жовтня, пролунали вибухи. В столиці було чути роботу ППО на тлі атаки дронів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Києві було чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 07:53.

В цей час було чути роботу ППО. Напередодні військові інформували, що фіксували один дрон над Київським водосховищем (він летів на Київ). Пізніше з'явилася інформація про ще щонайменше один безпілотник з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 08:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Обстріли Києва

Зазначимо, що росіяни останнім часом посилили атаки на Київ. Наприклад, в ніч на 28 вересня і вранці ворог здійснив масований обстріл Києва. На столицю летіли дрони і крилаті ракети, через що сталися потужні вибухи.

В результаті атаки були пошкоджені будинки, АЗС, Інститут кардіології та не тільки. Крім того, в місті були постраждалі і жертви.

Детально про наслідки тієї атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в Україні