У Києві пролунали вибухи: що відомо

У Києві зранку, 1 жовтня, пролунали вибухи. В столиці було чути роботу ППО на тлі атаки дронів росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Києві було чутно вибухи, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 07:53.
В цей час було чути роботу ППО. Напередодні військові інформували, що фіксували один дрон над Київським водосховищем (він летів на Київ). Пізніше з'явилася інформація про ще щонайменше один безпілотник з півночі.
Станом на 08:04 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Зазначимо, що росіяни останнім часом посилили атаки на Київ. Наприклад, в ніч на 28 вересня і вранці ворог здійснив масований обстріл Києва. На столицю летіли дрони і крилаті ракети, через що сталися потужні вибухи.
В результаті атаки були пошкоджені будинки, АЗС, Інститут кардіології та не тільки. Крім того, в місті були постраждалі і жертви.
