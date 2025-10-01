В Киеве прогремели взрывы: что известно

В Киеве утром, 1 октября, прогремели взрывы. В столице была слышна работа ПВО на фоне атаки дронов россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Киеве были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 07:53.
В это время была слышна работа ПВО. Накануне военные информировали, что фиксировали один дрон над Киевским водохранилищем (он летел на Киев). Позже появилась информация о еще как минимум одном беспилотнике с севера.
По состоянию на 08:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Отметим, что россияне в последнее время участили атаки по Киеву. Например, в ночь на 28 сентября и утром враг совершил массированный обстрел Киева. На столицу летели дроны и крылатые ракеты, из-за чего были мощные взрывы.
В результате атаки были повреждены дома, АЗС, Институт кардиологии и не только. Кроме того, в городе были пострадавшие и жертвы.
Подробно о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.