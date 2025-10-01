RU

В Киеве прогремели взрывы: что известно

Фото: в направлении столицы летели минимум два дрона (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве утром, 1 октября, прогремели взрывы. В столице была слышна работа ПВО на фоне атаки дронов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 07:53.

В это время была слышна работа ПВО. Накануне военные информировали, что фиксировали один дрон над Киевским водохранилищем (он летел на Киев). Позже появилась информация о еще как минимум одном беспилотнике с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 08:04 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Обстрелы Киева

Отметим, что россияне в последнее время участили атаки по Киеву. Например, в ночь на 28 сентября и утром враг совершил массированный обстрел Киева. На столицу летели дроны и крылатые ракеты, из-за чего были мощные взрывы.

В результате атаки были повреждены дома, АЗС, Институт кардиологии и не только. Кроме того, в городе были пострадавшие и жертвы.

Подробно о последствиях той атаки - читайте в материале РБК-Украина.

