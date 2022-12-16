У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Оновлено 09:40.

Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про збиття ворожої ракети поблизу міста.

Оновлено 09:38.

Кличко повідомляє про вибух у Дніпровському районі столиці.

Оновлено 09:25. Міський голова Києва підтверджує вибухи на лівому березі столиці.

"Вибухи пролунали в Деснянському районі міста. Усі служби зараз прямують на місце", - повідомив він.

Оновлено 09:17.

Київська міська військова адміністрація також підтверджує роботу систем протиповітряної оборони над Києвом.

Тим часом, начальник Національної поліції Київської області Андрій Небітов показав, як громадян інформують про повітряну тривогу.

Оновлено 09:05. Глава Київської ОВА підтвердив роботу ППО на регіоні.

"В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо і не викладаємо в мережу", - написав Кулеба.

За інформацією місцевих жителів, у кількох районах Києва вранці було чути щонайменше три вибухи. Попередньо, над столицею відпрацювала система протиповітряної оборони.

Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Київській області.

Фото: робота систем ППО над Київською областю (Telegram)