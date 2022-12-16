В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Обновлено 09:40.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил о сбитии вражеской ракеты вблизи города.

Обновлено 09:38.

Кличко сообщает о взрыве в Днепровском районе столицы.

Обновлено 09:25. Мэр Киева подтверждает взрывы на левом берегу столицы.

"Взрывы прогремели в Деснянском районе города. Все службы сейчас направляются на место", - сообщил он.

Обновлено 09:17.

Киевская городская военная администрация также подтверждает работу систем противовоздушной обороны над Киевом.

Тем временем начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов показал, как граждан информируют о воздушной тревоге.

Обновлено 09:05. Глава Киевской ОВА подтвердил работу ПВО на регионом.

"В области работает ПВО. Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сеть", - написал Кулеба.

По информации местных жителей, в нескольких районах Киева утром было слышно как минимум три взрыва. Предварительно, над столицей отработала система противовоздушной обороны.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.

Фото: работа систем ПВО над Киевской областью (Telegram)