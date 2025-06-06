UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві пролунали вибухи: "Шахеди" атакують столицю з кількох напрямів

Фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві сьогодні вночі, 6 червня, було чути вибухи. Столиця знаходиться під атакою "Шахедів", у місті працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він також повідомив, що також можлива загроза застосування ворогом ракетного озброєння.

За даними Повітряних сил ЗСУ, кілька "Шахедів" над Києвом з півночі та півдня.

Нічний обстріл України 6 червня

Росіяни сьогодні вночі масово атакують різні регіони України дронами-камікадзе та ракетами. Так, раніше повідомлялось про вибухи у Чернігові, роботу ППО у Одеській області та інших областях.

Попередні атаки росіян

Також Росія в ніч на 5 червня завдала по Україні чергового масованого удару. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, серед жертв і постраждалих - діти. Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна повідомляло, що росіяни вдарили КАБом по будівлі Херсонської ОВА. А на Одещині під удар потрапив ліцей, амбулаторія та дитячий центр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївППОВторгнення Росії до України