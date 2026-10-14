Росія вранці масовано вдарила балістикою: вибухи в Києві, Харкові та Дніпрі

"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - повідомили в КМВА.

Перші пуски балістичних ракет у напрямку столиці Повітряні сили зафіксували о 04:39. Невдовзі вибухи пролунали в Києві та області, а після повідомлення про ще одну швидкісну ціль повторилися.

Ракети рухалися також у напрямку Житомира, Білої Церкви та Полтави. Крім того, вибухи пролунали в Харкові та Дніпрі.