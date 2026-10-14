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Россия утром массированно ударила баллистикой: взрывы в Киеве, Харькове и Днепре

04:44 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)

В ночь на среду, 14 октября, Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Это был уже второй обстрел за ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

"Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - сообщили в КГВА.

Первые пуски баллистических ракет по направлению к столице Воздушные силы зафиксировали в 04:39. Вскоре взрывы прогремели в Киеве и области, а после сообщения о еще одной скоростной цели повторились.

Ракеты двигались также в направлении Житомира, Белой Церкви и Полтавы. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Днепре.

Столицу атакуют баллистикой третий день. Вечером 13 октября основной целью ударов стала ТЭЦ-4, а в жилой многоэтажке в Деснянском районе погиб человек, пострадал 21 человек. Днем ранее, 12 октября, ракеты ударили по Киеву еще до того, как в городе прозвучала сирена.

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