В Киеве раздались взрывы, Россия атакует столицу баллистикой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

РФ атакует Киев

Россия снова ударила по Киеву баллистикой. Об этом предупреждали воздушные силы в 22.08.

"Баллистическая ракета на Киев", - сообщили в ВС.

Позже они добавили, что баллистических ракет несколько.

В 22.12 Кличко заявил, что Киев находится под атакой РФ,

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!" - отметил он.