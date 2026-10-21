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В Киеве раздались взрывы, Россия атакует столицу баллистикой

22:22 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
В Киеве раздались взрывы, Россия атакует столицу баллистикой Фото: российская ракета "Циркон" (росСМИ)
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Россия вечером 21 октября атаковала Киев баллистикой. В столице слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

РФ атакует Киев

Россия снова ударила по Киеву баллистикой. Об этом предупреждали воздушные силы в 22.08.

"Баллистическая ракета на Киев", - сообщили в ВС.

Позже они добавили, что баллистических ракет несколько.

В 22.12 Кличко заявил, что Киев находится под атакой РФ,

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!" - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в полиции показали кадры первых минут после атаки российского реактивного дрона по 24-этажке в Киеве. Правоохранители помогали тушить пожар.

Кроме того, ночью в Киеве враг попал в объект транспортной инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар.

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