Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

06:43 04.04.2026 Сб
2 хв
Після тривоги с столиці неодноразово спрацювала ППО
aimg Едуард Ткач
Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)

У суботу зранку, 4 квітня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів, після чого в столиці було чути роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і власного кореспондента.

Читайте також: РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 06:35.

Перед цим Повітряні сили попереджали, що в напрямку Києва за сходу летять ударні безпілотники росіян. Пізніше, через кілька хвилин сигналу тривоги, в столицю неодноразово було чути роботу протиповітряної оборони.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:43 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли України

Нагадаємо, що останніми днями росіяни почали частіше атакувати Україну. Зокрема, вчора вдень, 3 квітня, ворог здійснив комбіновану атаку на нашу країну.

Однією з цілей РФ стала Київська область. В результаті ворожих ударів у кількох районах регіону були пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі та навіть ветеринарна клініка.

Подробиці про наслідки атаки на Київську область та не тільки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

