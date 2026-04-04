В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 06:35.

Перед этим Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киева с востока летят ударные беспилотники россиян. Позже, через несколько минут сигнала тревоги, в столицу неоднократно была слышна работа противовоздушной обороны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:43 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.