Война в Украине

В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

После тревоги с столицы неоднократно сработала ПВО
В субботу утром, 4 апреля, в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения дронов, после чего в столице была слышна работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и собственного корреспондента.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 06:35.

Перед этим Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киева с востока летят ударные беспилотники россиян. Позже, через несколько минут сигнала тревоги, в столицу неоднократно была слышна работа противовоздушной обороны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:43 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, что в последние дни россияне начали чаще атаковать Украину. В частности, вчера днем, 3 апреля, враг совершил комбинированную атаку на нашу страну.

Одной из целей РФ стала Киевская область. В результате вражеских ударов в нескольких районах региона были повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили и даже ветеринарная клиника.

Подробности о последствиях атаки на Киевскую область и не только - читайте в материале РБК-Украина.

