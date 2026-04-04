В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

В субботу утром, 4 апреля, в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения дронов, после чего в столице была слышна работа ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и собственного корреспондента.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 06:35.
Перед этим Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киева с востока летят ударные беспилотники россиян. Позже, через несколько минут сигнала тревоги, в столицу неоднократно была слышна работа противовоздушной обороны.
По состоянию на 06:43 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что в последние дни россияне начали чаще атаковать Украину. В частности, вчера днем, 3 апреля, враг совершил комбинированную атаку на нашу страну.
Одной из целей РФ стала Киевская область. В результате вражеских ударов в нескольких районах региона были повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили и даже ветеринарная клиника.
