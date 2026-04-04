У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У суботу зранку, 4 квітня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів, після чого в столиці було чути роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і власного кореспондента.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 06:35.

Перед цим Повітряні сили попереджали, що в напрямку Києва за сходу летять ударні безпілотники росіян. Пізніше, через кілька хвилин сигналу тривоги, в столицю неодноразово було чути роботу протиповітряної оборони.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:43 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.