У Києві пролунали вибухи: ППО збивала ворожі БпЛА

Нагадаємо, що близько години тому ворожі дрони збивали у Київській області. В регіоні було чути роботу ППО. Інформацію підтверджували у Київській обласній військовій адміністрації.

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