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У Києві пролунали вибухи: ППО збивала ворожі БпЛА

Фото: незадовго до вибухів в столиці оголосили тривогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 10 січня у Києві було чути звуки вибухів. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал глави КМВА Тимура Ткаченка.

"У Києві чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:08.

Слідом новопризначений глава КМВА поінформував, що в столиці працюють сили ППО. Він закликав киян перебувати в безпечних місцях.

Оновлено о 02:19

У Києві та Київській області оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 02:01, тим часом сигнал продовжується і в інших регіонах. Так, станом на 02:16, червоним кольором позначено Київську область, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку.

Нагадаємо, що близько години тому ворожі дрони збивали у Київській області. В регіоні було чути роботу ППО. Інформацію підтверджували у Київській обласній військовій адміністрації.

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