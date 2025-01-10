В Киеве прогремели взрывы: ПВО сбивала вражеские БпЛА

Напомним, что около часа назад вражеские дроны сбивали в Киевской области. В регионе было слышно работу ПВО. Информацию подтверждали в Киевской областной военной администрации.

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