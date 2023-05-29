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У Києві пролунали вибухи. Працює ППО, є збиття

Автор: Володимир Костирін

У Києві пролунали вибухи вночі 29 травня на тлі масштабної повітряної тривоги під час чергової ворожої атаки дронами та ракетами. У столиці та області працює ППО, є збиття цілей противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

"Вибух в Голосіївському районі столиці. Всі служби прямують на місце. Подробиці - згодом", - пише він.

Також Кличко закликає жителів столиці залишатися в укриттях

"Іще вибухи в місті. Не залишайте укриттів... Біля Києва збиття ракети. ППО працює! Дотримуємося безпеки, перебуваємо в укриттях!" - повідомляє мер.

У Київській МВА додали, що в Голосіївському районі через падіння уламків в одному з дворів є потерпілі.

Також стало відомо про вибух у Подільському районі столиці.

"Екстрені служби виїхали на місце. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння приватного будинку", - пише Кличко.

Ворожі повітряні атаки на Київ

Сьогодні вночі знову в Україні оголошена масштабна повітряна тривога - вона відбувається після вчорашньої нічної масованої атаки РФ 28 травня. Так, в ніч проти неділі з території РФ противник атакував Україну ударними дронами типу Shahed, більшість з яких загарбники направили на Київ.

Як поінформували в Генштабі ЗСУ, силами протиповітряної оборони тоді було ліквідовано 58 з 59 дронів.

Всі БПЛА росіян, які летіли на Київ, були збиті, проте внаслідок падіння уламків у деяких районах були руйнування та пожежі, був один загиблий.

Крім того, "прильоти" зафіксовані в Житомирі, де внаслідок нічної атаки були пошкодження, обійшлося без жертв.

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КиївВибухВійна Росії проти України