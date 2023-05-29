В Киеве прозвучали взрыы. Работает ПВО, есть сбития

"Взрыв в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности - позже", – пишет он.

Также Кличко призывает жителей столицы оставаться в укрытиях

"Еще взрывы в городе. Не оставляйте укрытий... Возле Киева сбивание ракеты. ПВО работает! Соблюдаем безопасность, находимся в укрытиях!" - сообщает мэр.

В Киевской МВА добавили, что в Голосеевском районе из-за падения обломков в одном из дворов есть пострадавшие.

Также стало известно о взрыве в Подольском районе столицы.

"Экстренные службы выехали на место. По предварительной информации, в результате падения обломков, произошло возгорание частного дома", - пишет Кличко.

Вражеские воздушные атаки на Киев

Сегодня ночью снова в Украине объявлена масштабная воздушная тревога - она происходит после вчерашней ночной массированной атаки РФ 28 мая. Так, в ночь на воскресенье с территории РФ противник атаковал Украину ударными дронами типа Shahed, большинство из которых захватчики направили на Киев.

Как проинформировали в Генштабе ВСУ, силами противовоздушной обороны тогда было ликвидировано 58 из 59 дронов.

Все БПЛА россиян, которые летели на Киев, были сбиты, однако в результате падения обломков в некоторых районах были разрушения и пожары, был один погибший.

Кроме того, "прилеты" зафиксированы в Житомире, где в результате ночной атаки были повреждения, обошлось без жертв.